Nordkorea will Soldaten in die Ostukraine schicken

Wladimir Putin und Kim Jong Un: Je weiter die beiden Machthaber international isoliert sind, desto mehr nähern sie sich einander an. Nun haben sie offenbar einen Vertrag zur Ukraine abgeschlossen. Gegen russische Finanzhilfen soll der nordkoreanische Diktator Tausende Bauarbeiter und Fachkräfte ins Kriegsgebiet in der Ostukraine schicken, um dort beim „Wiederaufbau“ zu helfen. Durch Arbeitskräfte aus Nordkorea will der Kreml die Kosten dafür gering halten.