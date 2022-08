Tochter von „Putins Hirn“ bei Anschlag getötet

In der Nähe von Moskau ist am Samstagabend bei einem mutmaßlichen Mordanschlag nach Angaben russischer Ermittler die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. „Die Identität der Toten ist geklärt - es ist die Journalistin und Politologin Darja Dugina“, teilte das nationale Ermittlungskomitee am Sonntag in Moskau mit. Dugin ist ein bekannter Rechtsextremist und ein wichtiger Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin.