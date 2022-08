Russische Partisanen hinter Anschlag auf Dugina?

„Sind heute in einer neuen Zeit aufgewacht“

Eine „Nationale Republikanische Armee“ (NRA) habe die Verantwortung für die Ermordung Duginas übernommen, sagte Ponomarjow Sonntagabend auf seinem YouTube-Kanal. „Wir sind heute in einer neuen Zeit aufgewacht“, so Ponomarjow in der veröffentlichten Videobotschaft. Russische Partisanen der NRA hätten am Vorabend das Auto des „Führers der russischen Faschisten“ Alexander Dugin außerhalb von Moskau in die Luft gesprengt und damit „eine neue Seite des russischen Widerstands gegen den Putinismus“ eröffnet, erläuterte er.