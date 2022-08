Indoor-Hanf-Plantage flog durch einen „Zund“ auf

Ein Paar sind sie nicht mehr, aber die gemeinsame Vergangenheit holte einen 38-Jährigen aus Schlierbach und seine Freundin (41) nun in Form eines Gerichtsprozesses am Landesgericht Steyr ein. Gemeinsam sollen sie zwischen 2012 und 2021 eine geradezu hochprofessionelle Hanf-Indoor-Plantage gut versteckt am Dachboden betrieben haben.