Nichts für schwache Wadeln

Schritt für Schritt zum Gipfel(kreuz)

Am 3. September 2022 lässt der traditionelle Raxlauf in den Wiener Alpen das Herz von rund 150 Athleten im wahrsten Sinne des Wortes höherschlagen. Bei der „Classic“-Route geht es 8,8 Kilometer und 1100 Höhenmeter am Berg hinauf. Die Strecke „Plateau“ führt über 10,1 Kilometer und 340 Höhenmeter vorbei am Ottohaus bis zum Preinerwandkreuz und die „Extrem“-Runde verlangt den Startern 15,5 Kilometer und 1400 Höhenmeter ab.