Lebensmittel mit Gesicht werden ungern gegessen

„Will nicht in etwas reinbeißen, wo ein Gesicht drauf ist“

Als dann 2015 eine Studie erschien, wonach Leute nicht nur mehr kaufen, sondern auch tatsächlich mehr Kekse essen, auf die Gesichter gemalt sind, fand das der Marketingexperte Roland Schroll vom Department of Strategic Management, Marketing and Tourism der Universität Innsbruck „eigenartig“, wie er sagte. „Denn ich persönlich will nicht in etwas reinbeißen, wo ein Gesicht drauf ist.“ Aus diesem Grund hat er begonnen, das Phänomen näher zu untersuchen.