„Ich bin schon aus genug Löchern hinausgekrabbelt“

Austria Lustenau hat das erste „Ländle“-Derby in der Fußball-Bundesliga seit 22 Jahren beim SCR Altach gewonnen. In einer Regenschlacht in Vorarlberg setzte sich der Aufsteiger am Sonntag dank eines späten Tores von Bryan Teixeira (89.) mit 2:1 (1:1) durch. Unten lesen Sie die Reaktionen beider Trainer: