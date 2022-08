Wie ist die Lage bei den Seezugängen?

Landesbudget für Seegrund-Käufe

Zugleich fordert die SPÖ „freien Seezugang für alle“, also in der Praxis mehr öffentlich bewirtschaftete Badeplätze an unseren Seen. Daher schlägt Margreiter gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Michael Lindner einen eigenen Zehn-Millionen-Euro-Ansatz im Landesbudget für den Ankauf von Seegrundstücken vor.