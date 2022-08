Alles für eines!

Ein Leser meiner Kolumne vom vergangenen Sonntag, in der ich diese „verbrecherische Untätigkeit“ kritisiert habe, hat mich an mein gemeinsam mit Petra Ramsauer verfasstes Buch „Die Klima-Revolution“ erinnert. Es ist vor exakt 15 Jahren erschienen und beschreibt Ursachen und Folgen der Klimakatastrophe und wie wir sie noch bremsen können. Vieles davon habe ich in der Politik gefordert, jahrzehntelang wurde das Notwendigste von Regierungen blockiert. So ist es Klimaschützern auf der ganzen Welt ergangen.