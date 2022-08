Mit der Luftfahrt immer auf einem Höhenflug

Nach der Matura war Pammer zunächst Reiseleiter in Griechenland. 1998 holte ihn Aero Lloyd als Vertriebsrepräsentant. Der begnadete Netzwerker machte den Platzhirschen AUA und Lauda Air in Linz Dampf. „Fünf Jahre später war alles vorbei – nach der Pleite der Aero-Lloyd-,Mutter‘ Bayrische Landesbank“, so Pammer, mit Ehefrau Alexandra stolzer Vater von Tochter Flora (10). Er suchte Kontakt zu Airliner Niki Lauda und überredete ihn zur Gründung von Flyniki. Fazit: drei Jahre ausgebuchte Ägypten-Urlaubsflüge. „Lauda als Chef war gnadenlos. Ich habe ,25 Stunden am Tag‘ gearbeitet, war nahe einem Burnout.“