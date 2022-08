Gold-Partnerin Szocs nächste Hürde für Polcanova

Sofia Polcanova hat bei der Tischtennis-Europameisterschaft in München ihr Achtelfinalspiel für sich entschieden. Die ÖTTV-Athletin setzte sich am Freitag mit 4:2 (10,-6,7,-6,11,7) gegen die Polin Natalia Partyka durch. Im Viertelfinale (Freitag, 19:10 Uhr) wartet ihre rumänische Doppelpartnerin Bernadette Szocs, mit der sie am Donnerstag Gold im Doppelbewerb geholt hatte.