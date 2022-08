Weg aus dem Impfloch „nur mit voller Intensität“

„Können die Impfrate jederzeit auf 50.000 Stiche erhöhen“

Spätestens mit dem Anlaufen neuer Kampagnen im Herbst wird die Impfbereitschaft der Bevölkerung wieder nach oben gehen. Und damit auch die Impfmöglichkeiten - die zum Beispiel in der Steiermark und in Niederösterreich durch Impfbusse teilweise gegeben sind. „Durch die vierte Impfung haben wir schon eine höhere Nachfrage“, so Stefan Spielbichler, der die Impfbusse in Niederösterreich koordiniert.