Tote, Verletzte: Schwere Unwetter auch in Italien

Stromausfälle

In der Gemeinde Luni in der Region Ligurien ließ der Sturm den Strom ausfallen, und in der Urlaubsgegend Tigullio in Ligurien wurden Strandkabinen auf das Schienennetz geschleudert. Örtlich fielen in den Regionen Ligurien und Emilia-Romagna Züge aus. In der Emilia-Romagna wurden Dächer weggeweht, und Kräne stürzten um.