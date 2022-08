Diese Dame mischt die Motorrad-Welt weiter auf

Mit der MotoE kehrt auch die elektrische Zweirad-Klasse anlässlich des Österreich-GP in Spielberg zurück. Mit dabei ist auch Maria Herrera, die einzige Frau im Starterfeld. Die Spanierin hat kürzlich in Barcelona ein kräfteraubendes 24-Stunden-Rennen gewonnen. Dank Wild Card startet sie in Misano auf einer KTM wieder einmal in der Moto3 und wird dabei ein reines Frauenteam an den Start bringen.