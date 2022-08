TV-Star finanziert Radarsatellit per Crowdfunding

Bereits mehr als 53 Millionen US-Dollar an Spenden gesammelt

Prytula hat seit Beginn des Krieges über seine Stiftung bereits mehr 53 Millionen US-Dollar an Spenden gesammelt, um unter anderem Fahrzeuge, Kommunikationsausrüstung und Medizin für das Militär an der Front sowie humanitäre Hilfe für die von russischen Angriffen betroffenen Gebiete zu finanzieren. Zuletzt hatte die Stiftung mit der Unterstützung aus dem Internet vier türkische Bayraktar-Drohnen finanziert.