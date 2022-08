Anna Kiesenhofer im Einzelzeitfahren EM-Fünfte

Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat bei der EM in München ein neuerliches Märchen verpasst, aber dennoch erneut ein starkes Ergebnis errungen. Die Österreicherin landete im Zeitfahren auf dem 24-km-Rundkurs mit Start und Ziel beim Kloster Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck in 32:00,87 Minuten auf dem fünften Platz. Auch Teamkollegin Christina Schweinberger fuhr als Achte in die Top Ten. Europameisterin wurde die Schweizerin Marlen Reusser in 30:59,90.