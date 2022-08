Bestätigt! Neues Wolfsrudel in St. Gallen gebildet

Während acht aufeinanderfolgenden Jahren hat sich das erste Schweizer Wolfsrudel am Calanda im Grenzgebiet der Kantone Graubünden und St. Gallen von 2012 bis 2019 fortgepflanzt. Jetzt gibt es erneut Nachwuchs. Am Mittwochmorgen konnte eine Privatperson im Calfeisental in der Gemeinde Pfäfers einen erwachsenen Wolf mit vier Jungwölfen beobachten. Diese Beobachtung bestätigt die Bildung eines neuen Wolfsrudels. Es ist die erste bestätigte Reproduktion in diesem Sommer im Kanton St. Gallen.