Austro-Duos starteten bei der EM mit drei Siegen

Drei österreichische Paarungen im Beachvolleyball haben bei den European Championships in München am Dienstag Grund zum Jubeln gehabt! Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig schafften wie Julian Hörl/Alexander Horst und Robin Seidl/Philipp Waller einen erfolgreichen Auftakt in das Turnier. Martin Ermacora/Moritz Pristauz sowie Alexander Huber und Christoph Dressler verloren dagegen ihr jeweils erstes Gruppenspiel.