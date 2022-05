Leichterer Zugang zur Einbürgerung: Zadic winkt ab

Zadic: „Im Regierungsprogramm nicht vorgesehen“

Diskutieren könne man etwa auch, was der tiefere Sinn dahinter sei, dass zum Beispiel eine Deutsche, die seit 20 Jahren in Österreich lebe, keine Doppelstaatsbürgerschaft bekomme. Zadic erklärte in der „ZiB 2“ jedoch, im Regierungsprogramm sei Derartiges nicht vorgesehen.