Natalia und Vitali Klitschko lassen sich scheiden

Seit längerer Zeit lebt Natalia Klitschko laut „Bild“ bereits in Hamburg, während Vitali Klitschko als Bürgermeister von Kiew eine zentrale Figur im Krieg gegen Russland ist. Die 48-Jährige engagiert sich von Deutschland aus für geflüchtete Menschen aus ihrer Heimat, sammelte zuletzt Spenden für die Aktion „We are all Ukrainians 2022“ der Klitschko-Stiftung.