Gefeiertes Comeback zum 20-jährigen Jubiläum

Am vergangenen Wochenende durfte die Pinka endlich wieder gerockt werden. Wie immer war das musikalische Programm bunt gemischt: Neben internationalen Acts wie Marla Glenn, The Subways oder New Model Army begeisterte der Überraschungsheadliner Wanda die Festivalgäste. Aber auch heimische Musikperlen wie Buntspecht oder Steaming Satellites gaben sich ein Stelldichein.