Vater attackiert Sohn mit Messer und Kopfstoß

Weiterer Fall in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

Eine 35-jährige Frau kam am Samstagnachmittag völlig aufgebracht in eine Polizeiinspektion und gab an, dass ihr Ex-Mann (47) sie per Videos in den sozialen Medien öffentlich gefährlich bedroht hatte. Er soll ihr und deren gemeinsamen Kindern laut Polizei in diesen Videos gedroht haben, sie umzubringen. Der Mann konnte kurz darauf festgenommen werden. Die Vernehmung des Tatverdächtigen steht noch aus.