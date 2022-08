Sturms Boy-Group ließ die Fans alle tanzen

Tormaschine drehte auf

Nach 15 Minuten drehte die dänische Tormaschine erstmals jubelnd ab. Einen Riesenanteil am Treffer hatte aber vor allem Alex Prass, der in Schlitzohr-Manier in einen Casali-Pass grätschte und den Ball folglich mustergültig auf Höjlund spielte - 1:0. Sturm steckte die kräfteraubenden 120 Minuten aus dem Europacup einigermaßen weg, hatte die besseren Chancen, agierte aber weitaus nicht so druckvoll wie die Spiele zuvor. Die beste Möglichkeit aufs 2:0 gab es für die Ilzer-Elf kurz vor der Pause (44.): Höjlund kam etwas glücklich an den Ball, zündete sofort seinen Turbo. Sein Lupfer-Versuch fiel aber zu schwach aus.