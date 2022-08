4:0! Vizemeister Sturm Graz gegen Altach souverän

Die Stimmen:



Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Am Ende war das Ergebnis sehr, sehr deutlich - das Spiel aber überhaupt nicht. Das Ergebnis war schon das Allerbeste am heutigen Tag. Aber: Nach 120 Europacupminuten am Dienstag nehme ich ein 4:0 liebend gerne. Über das Wie müssen wir uns natürlich unterhalten. Für mich war es wichtig, eine eingespielte Mannschaft zu haben. Wir waren dann aber nicht so schnell im Kopf, haben Situationen nicht so schnell erkannt. Wir haben in gewissen Situationen auch Glück gehabt. Aber man muss in gewissen Momenten auch da sein.“



Miroslav Klose (Altach-Trainer): „Gefühlt war es keine 0:4-Niederlage, sondern vielleicht eher ein 0:1, 0:2. Ich habe der Mannschaft gerade ein Kompliment gemacht. Das sind nicht die Mannschaften, mit denen wir uns messen können. Wir können hier Punkte mitnehmen, das wollen wir auch, wenn wir hierher reisen. Aber das ist - auch wenn sie dienstags gespielt haben - eine gute Mannschaft. Wenn wir das erste Tor nicht so früh bekommen, weil wir wieder einen Eigenfehler machen, dann sieht es anders aus.“

Zum Luftzweikampf Gugganig/Affengruber: „Ich war ein kopfballstarker Spieler. Ich schule meine Jungs, auch aus dem Rücken zu kommen. Irgendwann springst du hoch und du springst nicht in den Gegenspieler, sondern du springst zum Ball. Es wird mir alles zu theatralisch mit dem Sich-Fallen-Lassen, alles viel zu früh abgepfiffen - lasst uns Fußball spielen!“