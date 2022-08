Schmid erleichtert: „Hut ab vor der großen Moral!“

Herbert Prohaska und Peter Stöger waren auf Einladung von Raimund Harreither, der vor kurzem als Austria-Vizepräsident zurückgetreten war, Gäste in dessen Loge - die beiden Legenden und ehemaligen Meistermacher brachten Violett Glück, vor ihren Augen gab es mit dem 2:1 gegen die WSG Tirol den ersten Saisonsieg, verwandelte sich in der Tabelle das Minus vor dem Punktestand erstmals in ein Plus, auch wenn man die „rote Laterne“ behielt.