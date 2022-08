Zehn Veilchen bringen Sieg gegen WSG ins Trockene

Die Stimmen:



Manfred Schmid (Austria-Trainer): „Wir sind richtig erleichtert über die drei Punkte. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, man hat gesehen, dass wir spielerisch besser als zuletzt waren. Dann die Situation mit Galvao, diese Karte kann man geben. In der zweiten Halbzeit war es ein unglaublicher Kampf meiner Mannschaft, ein Sieg der Moral. Wir haben das Spiel nicht unglücklich gewonnen, Tirol hatte die eine oder andere Chance. Aber die Mannschaft hat mit ihrer Einstellung diese drei Punkte verdient, die sie in Altach liegen gelassen hat.“



Thomas Silberberger (WSG-Trainer): „Es ist ein extrem bitterer Nachmittag, wenn man 60 Minuten in Überzahl ist, sich bei den Gegentoren so schlecht verhält und drei Tausender liegen lässt. Dann gehst du als Verlierer vom Platz. Das war extrem billig. Die Chance von Prelec (kurz nach der Pause), die muss man machen. Der Anschlusstreffer hat uns dann zurückgebracht. Wir waren überlegen, aber hatten nur noch die eine Chance. Dann läuft irgendwann die Zeit über die Uhr. Die Austria hat auch gut verteidigt.“