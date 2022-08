Erzbischof will sich auf Veränderung einlassen

Dieses Thema gewinnt mit der am Montag stattfindenden Jungfrauenweihe an Aktualität. Wie berichtet, wird sich Bernadette Lang zur „ewigen Jungfrau“ weihen lassen. Nachdem dies in den Medien kontrovers diskutiert und als Relikt „aus einer Mottenkiste des Mittelalters“ bezeichnet wurde, verteidigte Lackner diesen Akt. Zudem widerspricht er der Aussage, dass die Kirche Frauen aufgrund ihres Geschlechts die Ausübung hoher Ämter verweigere. Es gebe „unzählige in der Kirche“ tätige Frauen.