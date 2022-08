Wörterberg: Eine Oase für Tiere und Pflanzen

Lebensräume fehlen

Alles, was man nicht selbst angebaut hat, wird meist als „Unkraut“ bekämpft. Das hat dazu geführt, dass artenarme Lebensräume geschaffen wurden, in denen nur wenige Pflanzen- und Tierarten ein Zuhause finden. Der massive Rückgang heimischer Vogelarten, Bienensterben und Co. sind dem Fehlen passender Lebensräume geschuldet. Denn die Natur kann sich nur bis zu einem gewissen Grad an die von uns Menschen geprägte Landschaft anpassen.