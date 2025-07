Schloss Cumberland hat ein politisches Nachspiel

SPÖ-Abgeordnete stellen dem zuständigen Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit der geplanten Schließung des Pflegeheims in Gmunden. Vor allem interessiert sie, welche Maßnahmen sich der Sozialreferent überlegt hat, wie er den ohnehin langen Wartelisten für Heimplätze in der Region entgegenwirken will.