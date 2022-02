Prozessauftakt gegen zwei ehemalige Energie-Bosse

300.000 Euro – so viel hat es gekostet, bis man genau wusste, wie die beiden Ex-Geschäftsführer der Energie Ried betrogen haben sollen – für sie gilt die Unschuldsvermutung. Es geht um einen Schaden von 5,2 Millionen Euro durch falsche Meldungen an die Aufsichtsbehörde E-Control, in der Folge um zu hohe Zahlungen an den kommunalen Energieversorger, um frisierte Bilanzen und um zu hohe Gewinnprämien an die Manager. Die 300.000 Euro flossen an Anwälte oder Datenforensiker, die gelöschte Mails wiederhergestellt haben. Diese Ausgaben plus Nebenkosten fordert die Stadt nun vor Gericht zurück – insgesamt geht es daher um 400.000 Euro.