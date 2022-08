Drogen-Dealer jagte Freund Kugel in die Hüfte

Am 25. September ins Krankenhaus

Am 25. September 2021 begab sich ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit einer Schussverletzung in ein Linzer Krankenhaus. Von den behandelnden Ärzten wurde daraufhin die Polizei verständigt. Das Opfer der Schussverletzung machte in seiner Vernehmung jedoch keine Angaben zu dem Schützen.