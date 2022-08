Verlängertes Wochenende - noch längere Staus

Am vergangenen Samstag mussten Reisende speziell auf der Achse München - Salzburg - Villach - Karawankentunnel. Auch an diesem Wochenende wird nach Einschätzung des Clubs die Nord-Süd-Verbindung der Hauptstaupunkt sein. In Salzburg werden einerseits im Bereich des Walserbergs Staus erwartet. Andererseits auf der Tauern Autobahn (A10), nahezu im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor dem Katschberg Tunnel und dem Oswaldiberg Tunnel bei Villach.