Nach Schwammerlsuche: 64-Jähriger verschwunden

Der Mann aus Sankt Wolfgang und sein 41-jähriger Neffe waren am Mittwoch Schwammerlsuchen bei der Zeishofalm in Gosau. Gegen zehn Uhr am Vormittag trennten sich ihre Wege. Weil sein Onkel am Abend nicht zum Ausgangspunkt zurückgekehrt war, schlug der 41-Jährige um kurz vor 18 Uhr Alarm. Eine erste Suche durch mehrere Verwandte und Bekannte verlief ergebnislos.