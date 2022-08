Erste Verhandlung rund um Energieversorger

Gab schon ein Urteil

Bei diesen Argumenten lassen sich die Vorarlberger auch nicht von einem Urteil in Dornbirn über 25 Klagen durch den Verbraucherschutzverein beirren. Das Gericht im Ländle befand, dass MAXenergy infolge der Preisgarantie von 18 Monaten auf ein Kündigungsrecht nach zwölf Monaten verzichtet hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Und die Causa wahrscheinlich auch für die Mandanten von Anwalt Michael Poduschka noch länger nicht ausgestanden: Nach Perg folgen Verhandlungen in Traun, Korneuburg und Zell am See.