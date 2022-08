Die Jahrhundert-Flut tötete zwei Männer

Salzburg trauert um zwei Hochwasser-Opfer“: So berichtete die „Krone“ damals über das tragische Schicksal zweier Einheimischer, die in den Fluten des Jahrhundert-Hochwassers ihr Leben ließen. Beide wollten helfen, waren für andere da: Johann Scheibner, damals 52 aus Bad Vigaun, schaufelte das Wasser aus einem Geschäft in Hallein, als plötzlich eine Flutwelle kam. Der Einheimische wurde vom Stiegenhaus in den Keller gespült – Minute für Minute füllten sich die unterirdischen Räume. Durch ein Gitter schrie er um Hilfe, heißt es in den Berichten von damals: „Bis das Hindernis endlich aus der Mauer gerissen werden konnte, war Scheibner ertrunken. Und die Helfer heraußen hatten zusehen müssen, ohne den Funken einer Rettungschance.“