Beton und Platz bannen die Gefahr im Ernstfall

Um Haaresbreite wäre die Mozartstadt im Juni 2013 vor einer ähnlich bedrohlichen Situation gestanden wie im Jahr 2002. Der damalige Pegelstand wurde sogar um 25 Zentimeter überschritten. Eine entscheidende Sache hatte sich seit 2002 aber getan: Nach der Jahrhundertflut entschied man sich in Stadt und Land dazu, in Sachen Hochwasserschutz den Investitionsturbo zu zünden. In der Mozartstadt schützen seither etwa Betonwälle entlang der Salzachufer die Bewohner und ihr Hab und Gut vor den Fluten. Bei entsprechenden Prognosen rückt die Feuerwehr aus und errichtet an 23 Stellen noch mobile Schutzelemente, die den Hochwasserschutz komplettieren.