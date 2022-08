Ex-Landeschef: „Das Hochwasser war die Wende“

In Thalgau spitzte sich die Situation an jenem Schicksalstag zum dritten Mal in Folge zu: Wieder Hochwasser, Zivilschutzalarm. Menschen, wie die Senioren im Altenheim, mussten in die oberen Stockwerke fliehen. Helfer vor Ort füllten ganze 12.000 Sandsäcke. Im Pinzgau traf es vor allem Saalfelden: Das Ortszentrum stand unter Wasser, die Urslau ging schon in Maria Alm über die Ufer. Überflutete Keller, zusammengebrochenes Telefonnetz und Bauern, die mit Traktoren einen Wall zogen.