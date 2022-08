Immer mehr exotische Tiere einfach ausgesetzt

Krokodil in Badewanne in Klagenfurt, Piranhas im Maibachl, Levanteotter in der Schütt, tote Königskobra im Kindergarten, Schnappschildkröte im Kalmusbad von Klagenfurt: Solche und ähnliche Schlagzeilen waren in der Vergangenheit immer wieder zu lesen. Und in Kärnten vergeht kein Jahr mehr, in dem nicht Exoten ausgesetzt werden, weil die Tierhalter damit überfordert sind.