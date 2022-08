Staunen und Lachen: Altstadtzauber in Klagenfurt

Altstadtzauber-Eröffnung mit Einzug

Am Donnerstag, 11. August, marschieren die Stadtrichter mit den Ehrengästen zu den Klängen der Ebersteiner Kirchtagsmusik vom Europahaus (18.30 Uhr) zum Neuen Platz, wo ab 19.15 Uhr die offizielle Eröffnung des 26. Altstadtzaubers zelebriert wird - natürlich mit Bieranstich. Gefeiert wird das Fest für alle Sinne am Freitag sowie am Samstag; am Sonntag wird mit der „Tracht um den Lindwurm“ erstmals eine Art Nachkirchtag auf dem Neuen Platz geboten.