Das erwartet Sie am Klagenfurter Altstadtzauber!

Flohmarkt, Live-Musik & Co

„Die Erwachsenen dürfen wieder wie die Kinder staunen und erfreut sein; was in Zeiten wie diesen noch wichtiger ist als zuvor“, sagt Siegfried Torta, der als Kanzler der Stadtrichter zu Clagenfurth zum Organisationsteam des traditionellen Altstadtzaubers gehört. Eröffnet wird das zauberhafte Fest Donnerstagabend (18 Uhr). Von Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, können die Besucher an rund 500 Ständen am größten innerstädtischen Flohmarkt Europas feilschen. Auf zwei großen Bühnen unterhalten zwölf Bands mit allen Stilrichtungen, der Alte Platz wird zur Genussmeile.