Zukunftsthema „Digitale Gesundheit“

„Das Thema zieht sich an der Universität Klagenfurt durch alle Fakultäten“, so erläutert Jan Steinbrener, Vizerektor für Forschung. Es gehe um Forschung zu Unterstützungssystemen, um Präventionsprogramme, um Maßnahmen der Gesundheitskommunikation, die psychische Gesundheit und gesundes Verhalten zur Folge haben sollen. „Medical Data verstehen wir als Querschnittsthema: Wir arbeiten an Infrastrukturen für medizinische Daten, entwickeln neue Technologien mit Künstlicher Intelligenz, zum Beispiel in Verbindung mit medizinischer Bildgebung oder Robotik, und machen IT-Systeme sicherer“, erklärt Steinbrener. Forschung, Ausbildung und Praxis will die FH im Bereich „Digital Health“ eng verknüpfen.