Verirrter Beluga verweigert Nahrungsaufnahme

Wal soll in Salzwasserbad behandelt werden

Am frühen Morgen habe er sich 30 Minuten lang an der Schleusenwand gerieben und somit Flecken entfernt, die sich auf seinem Rücken gebildet hatten. Möglicherweise hätten ihm verabreichte Antibiotika auch geholfen. Am Dienstag soll das verirrte Tier in ein Salzwasserbad kommen und medizinisch behandelt werden.