Beluga hat sich in die Seine verirrt

Belugas oder Weißwale, wie sie auch bezeichnet werden, leben normalerweise in arktischen oder subarktischen Gewässern. Doch nun hat sich ein Artgenosse in die Seine verirrt. Am Dienstag wurde der Wal das erste Mal in dem Fluss rund 70 Kilometer nordwestlich von Paris gesichtet. Die Öffentlichkeit wurde aufgerufen, sich dem Tier nicht zu nähern. Experten zufolge soll der das verirrte Tier abgemagert und womöglich gesundheitlich angeschlagen sein. Man will ihn möglichst rasch wieder zum Ärmelkanal eskortieren, damit er in seine natürliche Heimat zurückfindet. Die Zeit drängt!.