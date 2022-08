Belugawal steckt in Schleuse in der Seine fest

Seit Tagen verfolgen die französischen Behörden einen Belugawal, der sich - weit weg von seinem Lebensraum in der Arktis - in die Seine verirrt hat. Sie befürchten, dass das Säugetier verhungern könnte, wenn es in dem Fluss bleibt. Der Wal steckt vermutlich rund 70 Kilometer von Paris entfernt in einer Schleuse fest. Mit Drohnen und einem Boot ist auch die Meeresschutzorganisation Sea Sheperd France dem Meeressäuger zu Hilfe geeilt.