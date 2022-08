Teure Therme Wien dürfte bald noch teurer werden

Doppelte Energiekosten

Nachdem die Fernwärme die massiven Preissteigerungen ab 1. September (plus 92 Prozent!) am Montag bestätigte, stehen auch der Wien-Holding-Tochter beträchtliche Mehrkosten ins Haus - doppelte Energiekosten für das 75.000 Quadratmeter umfassende Thermen-Areal, dessen Raumtemperatur auf 28 bis 30 Grad geheizt wird, während die 4000 Quadratmeter an Wasserfläche bis zu 36 Grad warm sind. Mehrere Thermen-Standorte in Österreich kündigten wegen der Energiekostenexplosion bereits eine Erhöhung ihrer Eintrittspreise an.