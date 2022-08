Bis zu 80.000 Russen getötet oder verletzt

Über 42.300 feindliche Soldaten habe die ukrainische Armee seit Kriegsbeginn am 24. Februar „liquidiert“, erklärte der Generalstab am Montag. Was genau darunter zu verstehen ist - Nur getötete oder auch verletzte Personen - geht daraus nicht klar hervor. Laut Militärexperten sind derartige Zahlen oft viel zu hoch gegriffen. Angesichts der Pentagon-Schätzung erscheinen sie aber realistisch.