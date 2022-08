„Putins Koch“ rekrutiert Söldner in Straflagern

Das unabhängige russische Online-Medium „Mediazona“ hat zwei Häftlinge interviewt, die in Strafkolonien in den Regionen Jaroslawl und Tula einsitzen. Sie berichten, dass die Gefängnisse von einem kleinen, glatzköpfigen Mann besucht worden seien. Er habe ihnen Freiheit und Geld in Austausch für die Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine geboten. Die Insassen erkannten in dem Anwerber Jewgeni Prigoschin - auch bekannt als „Putins Koch“. Er kennt die russischen Gefängnisse: In den 1980ern saß er selbst Strafen wegen Raubüberfalls, Betrugs und Prostitution von Minderjährigen ab. Später gründete er eine Catering-Firma, die auch den Kreml und die russische Armee beliefert, daher der Spitzname.