Krankenpflegerin nach Nasenkorrektur entstellt

Begonnen hat diese Leidensgeschichte der Neuzeit bereits im Juni. Die Krankenschwester - sie arbeitet in einem Wiener Spital als Pflegerin - wollte nur eine kleine Delle am Nasenrücken behandeln lassen. Keine große, keine teure Operation, wie sie Hollywoodstars oder betuchte Damen der High Society so nebenbei machen lassen. „Ich hab im Internet nachgeschaut, ob es vielleicht günstige Angebote gibt“, so die 48-Jährige.