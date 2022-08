Ex-Präsidenten-Beraterin verärgert über Taubenkot

„Das macht kein schönes Bild“

So hinterlassen sie ihre Ausscheidungen oft an den ehrwürdigen Gemäuern. „Das kann es doch nicht sein, dass man an diesem Ort nicht für Sauberkeit sorgen kann. Das macht kein schönes Bild“, sagt Anrainerin Helene von Damm. Die mittlerweile 83-Jährige war einst Assistentin des US-Präsidenten Ronald Reagan und Botschafterin.