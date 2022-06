Trotz Taubenplage: „Wir lassen sie nicht sterben“

Knapp 40 Menschen sind am heißen Freitagnachmittag erschienen, um sich für die Tauben einzusetzen. „Mir tun die armen Tiere so Leid“, sagte eine Anrainerin auf der Kundgebung, eine andere schildert: „Ich füttere vor der Kirche – doch es ist verboten. In der Kirche die Taube als Friedenssymbol, draußen die Fütterungsverbotsschilder! Wie passt das zusammen?“